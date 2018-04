Beelden vrijgegeven schutter moord op broer kroongetuige

Het onderzoeksteam roept de hulp in van het publiek omdat zij op zoek zijn naar onder andere de door de verdachte gedragen kleding op het moment van de liquidatie. Op de foto is de kleding van de verdachte duidelijk in beeld. Wie weet waar deze kleding is? Het onderzoeksteam vraagt of er mensen zijn die mogelijk kleding, die op de getoonde foto staat of hier op lijkt, hebben gevonden, contact op te nemen met de politie.