Vier gemeenten gaan Oost-Europese arbeidsmigranten weren

Uit onderzoek van de gemeente Tiel is gebleken dat daar bijna 10 procent van de bevolking uit Oost-Europeanen bestaat. Veel van hen werken in de fruitteelt in de regio, maar omdat woonruimte er goedkoop is, heeft Tiel een aantrekkende werking op arbeidsmigranten uit het hele land, zo meldt Trouw.

Nu al is er een tekort van 100.000 geschikte woonplekken voor Oost-Europese arbeiders. Zo’n 400.000 mensen uit Midden- en Oost-Europa wonen en werken inmiddels in Nederland. Door de aantrekkende economie is de verwachting dat de vraag naar deze extra arbeidskrachten toeneemt, stelt Johan van der Craats van Flexwonen.

Werkgevers kopen goedkope huizen op om er hun Oost-Europese werknemers te huisvesten. Met strengere regels willen gemeenten grote concentraties van Polen en Roemenen voorkomen. Van der Craats: “Niet te veel Oost-Europeanen in één woning, niet te veel ‘Polenhuizen’ in een straat en geen grootschalige locaties waar honderden arbeidsmigranten bij elkaar wonen.” Probleem echter volgens Van der Craats is dat gemeenten geen alternatieven bieden.

Van der Craats van Flexwonen snapt de drang naar regulering. “Maar alleen begrenzen werkt niet”, waarschuwt hij. “Treedt de ene gemeente strenger op, zie je het probleem elders groter worden. Dan krijg je een waterbedeffect.”