Avondspits moet rekeninghouden met slecht weer

Het is het wisselend bewolkt en hier en daar valt er regen of komt er een bui voor. In het noordwesten wordt het in de loop van de ochtend overwegend droog en komt er meer ruimte voor de zon. In de namiddag en avond trekt een gebied met actievere buien van zuidwest naar noordoost over het land. Daarbij zijn ook onweer en hagel mogelijk. Maxima liggen tussen 12°C in het noordwestelijk kustgebied en 18°C in het zuiden en oosten. De wind is matig, langs de kust soms vrij krachtig en komt uit een zuidelijke richting. Bij de (onweers)buien is er kans op windstoten tot 65 km/u.