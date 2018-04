‘Efteling-deuntje’ moet jongeren verjagen

De gemeente Leeuwarden zet ‘Efteling-deuntje’ op locatie in om jeugdoverlast tegen te gaan.

In het tunneltje van Schatzenburg is al geruime tijd sprake van jeugdoverlast. Jongeren gebruiken het als ontmoetingsplek, met als gevolg geluidsoverlast voor omwonenden. Tevens is er sprake van rommel en vernielingen.

De gemeente heeft daarom twee jaar geleden besloten om op ’overlasttijden’ (tussen 20.00 en 06.00 uur) hier een ‘mosquito’ op te hangen. Desondanks bleek er nog steeds sprake te zijn van meldingen van jeugdoverlast op deze locatie. Bij het NS-station te Amsterdam zijn eerder ervaringen opgedaan met het gebruik van het ’Eftelingdeuntje’.

Burgemeester Ferd Crone heeft besloten die melodie als proef te installeren in het tunneltje van Schatzenburg. De proef is bedoeld voor een half jaar. Het geluid zal op dezelfde tijdstippen in werking worden gesteld als de “mosquito”.