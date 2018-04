Onderzoeksraad onderzoekt bijna-botsing op Schiphol

De Onderzoeksraad voor Veiligheid stelt een onderzoek in naar een gevaarlijk incident op Schiphol. Afgelopen donderdag kwamen twee vliegtuigen veel te dicht bij elkaar, schrijft de raad.

Op 29 maart vond het ernstige incident plaats op Schiphol. Een vliegtuig, dat bezig was met de landing op baan 18C, maakt op het laatste moment een doorstart. Een ander vliegtuig had kort daarvoor toestemming gekregen om op te stijgen van baan 24. Omdat het verlengde van beide banen elkaar kruisen, kwamen de vliegtuigen dicht bij elkaar. De Onderzoeksraad voor Veiligheid stelt een onderzoek in naar dit voorval.