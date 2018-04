Politie vindt kogelhulzen na schietpartij Rotterdam

In de Sommelsdijkstraat in Rotterdam heeft dinsdagnacht een schietpartij plaatsgevonden. Bewoners schrokken daar rond 01.00 uur wakker van meerdere knallen. Agenten troffen op de hoek van de straat en de Kerkwervesingel kogelhulzen aan.

De politie begon direct na de melding een zoekactie met de hulp van de politiehelikopter. Helaas vonden de agenten geen verdachten. Ook is er geen gewonde gevonden. Wie of wat het doel was, is dus niet bekend. De politie gaat verder met het onderzoek.