Geiten omgekomen bij schuurbrand in Zeewolde

In een boerenschuur in Zeewolde is dinsdagmorgen een grote brand uitgebroken. Hierbij zijn tientallen geiten om het leven gekomen.

Omstreeks 11.30 uur brak de brand uit in de schuur aan de Ooievaarsweg. In de schuur zaten rond de 300 geiten die voor een groot deel zijn gered door de brandweer. Door een gat in de muur wisten de meeste geiten te ontsnappen. Enkele tientallen lukte het niet om buiten te komen of waren dermate gewond dat een dierenarts de dieren heeft laten inslapen.

De toedracht van de brand is nog onbekend. De politie zal onderzoek doen of deze te achterhalen is.