28 doden bij woningbranden in 2017

In 2017 eisten 27 woningbranden 28 dodelijke slachtoffers. Een daling ten opzichte van 2016 toen 32 fatale woningbranden plaatsvonden met 37 slachtoffers. Roken is de belangrijkste brandoorzaak. Twee derde van de slachtoffers is 61 jaar of ouder, en een derde hiervan is zelfs ouder dan 80 jaar. De vandaag gepresenteerde cijfers zijn in lijn met die van voorgaande jaren. Dit meldt het Instituut Fysieke Veiligheid dinsdag.

Twee derde van de fatale woningbranden is ontstaan door menselijk handelen. Lector Brandpreventie René Hagen: “Hierbij is onvoorzichtigheid bij roken (30 procent) de meest voorkomende brandoorzaak, gevolgd door onvoorzichtigheid bij koken (15 procent). Ongeveer één op de zeven fatale woningbranden is ontstaan door een technische oorzaak in elektrische apparatuur.” De helft van de woningbranden is ontstaan in de woonkamer. Verder zijn de branden vooral ontstaan in de keuken (30 procent) en slaapkamer (15 procent). “Ouderen blijven helaas oververtegenwoordigd in de brandslachtofferstatistieken: twee derde van de slachtoffers was 61 jaar of ouder en een derde hiervan was zelfs ouder dan 80 jaar”, aldus Hagen.

Samenwerking met brandweerkorpsen en teams brandonderzoek

De Brandweeracademie verzamelt structureel data over fatale woningbranden in Nederland. Daarbij wordt samengewerkt met de bij de branden betrokken brandweerkorpsen en teams brandonderzoek. Hagen: “Het onderzoek richt zich op de oorzaken, omstandigheden en het verloop van niet met opzet veroorzaakte fatale woningbranden. Daarom maken branden waarbij sprake is van een bewezen natuurlijke dood of branden als gevolg van (zelf)doding geen deel uit van de analyse van fatale woningbranden 2017.”