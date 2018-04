Radardeskundigen bevestigen eerdere conclusie JIT

Verder bevestigen de radardeskundigen dat op de verstrekte radarbeelden geen andere vliegtuigen in de nabijheid van MH17 te zien zijn. Het JIT bestaat uit de politie en justitiële autoriteiten van Nederland, Australië, België, Maleisië en Oekraïne.

In september 2016 maakte het JIT bekend dat het met onomstotelijk bewijs heeft kunnen vaststellen dat vlucht MH17 op 17 juli 2014 is neergeschoten door een BUK-raket uit de 9M38-serie en dat deze BUK-raket werd afgevuurd vanaf een landbouwveld bij Pervomaiskyi in Oost-Oekraïne.

Op en rond het tijdstip van het neerhalen van de MH17 is op de door de Russische Federatie verstrekte radarbeelden geen BUK-raket te zien. Volgens de autoriteiten van de Russische Federatie betekent dit dat de raket daarom niet gelanceerd kan zijn vanuit Pervomaiskyi. Als dat wel het geval was geweest, dan zou de raket op de radarbeelden van het radarstation “Ust-Donetsk” te zien moeten zijn, aldus een woordvoerder van de Russische Prosecutor-General’s Office in augustus 2017. (http://tass.com/world/962082)

Deskundigen

Reeds eerder concludeerde het JIT dat het feit dat een BUK-raket niet te zien is op radarbeelden, niet betekent dat er geen BUK-raket in het luchtruim heeft gevlogen. De door de Russische Federatie aangeleverde radarbeelden zijn onderzocht door twee door de rechter-commissaris benoemde radardeskundigen. Deze deskundigen onderschrijven deze conclusie van het JIT. De afwezigheid van de BUK-raket op de radarbeelden is volgens de deskundigen om meerdere redenen verklaarbaar.

Een BUK-raket afgevuurd vanaf de door het JIT vastgestelde afvuurlocatie hoeft dus helemaal niet zichtbaar te zijn op de radarbeelden van het radarstation Ust-Donetsk. Een belangrijke verklaring voor de afwezigheid van de BUK-raket op de radarbeelden is gelegen in de vluchteigenschappen van een BUK-raket. Een voorbeeld van zo’n vluchteigenschap is de snelheid van de raket. Vanwege het feit dat deze snelheid veel hoger is dan de snelheid van civiele luchtvaartuigen, zullen de instellingen van een civiel radarstation ervoor zorgen dat zulke snelle objecten in het algemeen niet op de radarbeelden te zien zijn. Dit om ruis (‘clutter’) op het radarbeeld tegen te gaan.

"Australië onderschrijft de bevindingen van de onafhankelijke experts, die onderzoek hebben gedaan naar door de Russische Federatie verstrekte radarbeelden", meldt Peter Crozier, Commandant van de Australian Federal Police, in een reactie op de resultaten van het onderzoek van de deskundigen. ‘De bevindingen zijn in overeenstemming met het eerder ingenomen standpunt van het JIT.’