Politie niet gelukkig met tv-ambities Ellie Lust

In het tv-programma Pauw zegt politiewoordvoerder Ellie Lust dat de politie steeds meer moeite heeft met de tv-ambities die zij heeft. Het begint er steeds meer op te lijken dat zij binnen niet al te lange tijd een belangrijke beslissing moet nemen.

Ellie zegt tegenover Jeroen Pauw ‘Ik onderscheid me op deze manier. Er zijn heel veel collega's die zich op de één of andere manier onderscheiden, maar het is af en toe toch wel een beetje een geharnaste organisatie, dus dat vindt men lastig.’

Verder laat de blonde woordvoerster weten dat men zich bij de politie afvraagt of ze haar moeten omarmen of laten gaan. ‘We hebben daar gesprekken over en gaan daar ook goed uitkomen, wat de uitkomst ook gaat zijn.’

Aan RTL Boulevard laat Ellie weten niets extra’s kwijt te willen over het onderwerp.