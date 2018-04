Waarschuwingsschoten bij inval drugslab

In een leegstand pand aan de West Abtspolderseweg is dinsdag een drugslab aangetroffen. Hierbij zijn zes arrestaties verricht.

Al enige tijd werden de panden in de gaten gehouden door de politie. Nadat er een bestelbus en een personenauto vertrokken, werd een inval in het pand gedaan. Hierbij werden enkele waarschuwingsschoten gelost. Even verderop zijn de mannen aangehouden.

De recherche en een team dat is gespecialiseerd in het ontmantelen van drugslaboratoria zijn al de hele dag bezig met onderzoek. Voor de deur van het pand staan zwaar bewapende politiemensen. Om welke drugs het gaat is nog niet bekend.