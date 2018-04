Mogelijke vuurwapen liquidatie Amsterdam-Noord gevonden

Verdachte langer vast

De rechter-commissaris in Amsterdam heeft vandaag de bewaring bevolen van de vermoedelijke schutter, de 41-jarige man uit Hilversum die op vrijdagavond 30 maart werd aangehouden. Hij wordt verdacht van moord en wapenbezit.

Vuurwapens gevonden

In de omgeving van de vermoedelijk gebruikte vluchtauto zijn twee vuurwapens aangetroffen waaronder het vuurwapen dat bij de liquidatie zou zijn gebruikt. Op het andere wapen zijn DNA-sporen aangetroffen van de 31-jarige en de 34-jarige man die afgelopen zaterdag werden aangehouden. Op grond van deze DNA-match worden beide mannen verdacht van medeplichtigheid.

Wapenbezit

De 34-jarige man uit Den Haag - en zijn 34-jarige vriendin uit Wassenaar die tegelijk met hem is aangehouden - zijn vandaag voorgeleid en in bewaring gesteld op verdenking van wapenbezit. Deze verdenking is onder meer gebaseerd op het feit dat bij de doorzoeking van de woning - waarin zij samen verbleven - wapens werden aangetroffen. De politie doet nog onderzoek naar de betrokkenheid van de man bij de liquidatie.

Mogelijke rol

De rechter-commissaris heeft vandaag de rechtmatigheid van de aanhouding van de 31-jarige man uit De Lier getoetst en de inverzekeringstellingsperiode met drie dagen verlengd. De politie doet nog onderzoek naar zijn mogelijke rol bij de liquidatie.

Volledige beperkingen

Het onderzoek naar de liquidatie is nog in volle gang. Alle verdachten zitten in volledige beperkingen, wat inhoudt dat ze met niemand behalve met hun advocaat contact mogen hebben. Daarom zijn politie en OM terughoudend met het geven van meer informatie over het onderzoek.