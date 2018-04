Aanpak illegale vakantieverhuur

Dat schrijft minister Ollongren (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) vandaag in een brief aan de Tweede Kamer. De minister voert met de initiatieven ook de moties Beckerman (SP) en Paternotte (D66) uit.

Gemeenten zouden met een uniform registratiesysteem aan de verhuurder de voorwaarde kunnen stellen dat bij een advertentie op een platform ook een uniek registratienummer wordt vermeld. Met een registratienummer krijgt de gemeente zicht op de adressen waar wordt verhuurd. Handhavers kunnen dan eerder ingrijpen bij oneigenlijke bewoning en overlast door vakantieverhuur.

De registratie van verhuurders is uniform, zodat de verschillende partijen ermee uit de voeten kunnen. Ook moet het systeem ruimte laten voor lokaal maatwerk en alleen gelden voor gemeenten die een registratieplicht willen invoeren. De regels rond vakantieverhuur verschillen per gemeente. Zo heeft de gemeente Amsterdam met een aantal platforms afgesproken dat een advertentie niet langer is te boeken nadat het maximaal aantal toegestane overnachtingen is bereikt.

Platforms willen op hun website de lokale regels voor verhuurders gaan vermelden. Verder gaat het Rijk samen met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten een modelverordening/ handreiking voor vakantiehuur opstellen. Daarin staat de wet- en regelgeving die gemeenten kunnen gebruiken voor een effectieve handhaving van vakantieverhuur. Een recente bestuursrechtelijke uitspraak, die stelt dat bij vakantieverhuur sprake is van woningonttrekking, geeft gemeenten een juridische steun in de rug.