Eén op de vijf Nederlanders kampt met slaapproblemen

Uit recent onderzoek is gebleken dat veel Nederlanders kampen met slaapproblemen. Van moeilijk in slaap komen, tot onrustig of onregelmatig slapen. Maar liefst een op de vijf Nederlanders kampt met slaapproblemen. Hoe komt het dat dit aantal zo hoog is? Er kunnen verscheidene oorzaken zijn voor slaapproblemen met verschillende gevolgen voor je functioneren. Hoe je kunt proberen hier zelf vanaf te komen, daar bestaan wat tips en trucs voor.

Oorzaken van slapeloosheid

De oorzaak van slapeloosheid is niet makkelijk gevonden. Heb je het druk, kijk je tv voor het slapengaan of heb je laat gedineerd? Dit kunnen allemaal oorzaken zijn die ervoor zorgen dat je minder goed slaapt. Om de slaap te kunnen pakken moet het stofje melanine aangemaakt worden. Dit doet jouw lichaam het best in het donker. Wanneer je voordat je gaat slapen nog actief bent op jouw smartphone kan het lastig zijn om dit stofje aan te maken. Drink jij 's avonds nog koffie? Het kan de cafeïne zijn die jou wakker houdt. De exacte oorzaak vinden voor slaapprobleem kan lastig zijn. Blijven de slaapproblemen aanhouden? Dan is het aan te raden om langs te gaan bij de dokter.

Gevolgen door slecht slapen

Niet goed slapen heeft effect op alles in het dagelijks leven. Jouw humeur wordt door slaapgebrek er niet beter op en het is moeilijker om je te kunnen concertreden. Veel mensen ervaren ook vergeetachtigheid wanneer zij te weinig slapen. Jouw lichaam en geest hebben voldoende rust nodig, je kunt door slaapgebrek zowel fysieke als mentale klachten krijgen.

Beter gaan slapen

Hoe zorg je er dan voor dat je wel kunt slapen? Er zijn verschillende trucjes die kunnen helpen om beter te slapen. Zorg in ieder geval voor rust voordat je gaat slapen. Zet minstens een uur voordat je naar bed gaat jouw tv en smartphone uit. Ademhalingsoefeningen kunnen zorgen voor ontspanning en bijdragen aan een betere nachtrust. Jouw matras kan ook wonderen verrichten. Zorg voor een goed matras. Matrassen van 160x200 cm zijn fijne matrassen voor zowel stellen als singles.

Een slaaptekort is enorm vervelend en heeft veel invloed op jouw dagelijks leven. Zorg voor weinig stress en wanneer de slaapproblemen aanhouden zoek dan op tijd hulp.