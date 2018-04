Minister Ollongren vraagt gemeenten om plannen aardgasvrije wijken

In een brief heeft minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) gemeenten uitgenodigd voor 1 juli plannen in te dienen voor het programma Aardgasvrije Wijken.

Proeftuinen

'In 2018 is voor zogeheten proeftuinen 90 miljoen euro beschikbaar. Voorwaarde is dat gemeenten dit jaar al kunnen starten', zo meldt het ministerie van BZK dinsdag. Met de ondertekening van het klimaatakkoord van Parijs in 2015 heeft Nederland zich gebonden aan maatregelen om de klimaatverandering tegen te gaan. Het aardgasvrij maken van de gebouwde omgeving is hiervan een belangrijk onderdeel.

Kennis en ervaringen

De minister verwacht dat ongeveer 20 wijken kunnen starten als grootschalige proeftuin. De kennis en ervaringen komen ten goede aan het aardgasvrij maken van alle bestaande woonwijken. Voor het eind van de kabinetsperiode is de ambitie om 30.000 tot 50.000 bestaande woningen per jaar aardgasvrij te maken. Daarnaast is het belangrijk dat nieuwe wijken zoveel mogelijk gasvrij worden opgeleverd.