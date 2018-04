Overlastgevende, drugsdealende familie van de straat

Directe aanleiding voor het strafrechtelijk onderzoek naar de handel in verdovende middelen was de arrestatie van een 26-jarige Schiedammer begin augustus vorig jaar. Bij hem vond de politie gebruikshoeveelheden (hard)drugs. Agenten en collega’s van Toezicht en Handhaving van de gemeente Schiedam hielden de familie, en de lieden waarmee zij samenwerkten vervolgens gedurende langere tijd in de gaten. Niet alleen meldingen over de handel in verdovende middelen, maar ook over bedreiging, intimidatie, vernieling en andere overlast gevende zaken waren aanleiding om door te pakken.

Gezamenlijke aanpak

Het vervolgonderzoek, onder leiding van het Openbaar Ministerie en in samenwerking met de gemeente Schiedam en de Belastingdienst, leidde onder andere naar een garagebox aan de Holysingel in Vlaardingen en naar een woning aan de Johan Wagenaarstraat in Schiedam van waaruit vermoedelijk de verdovende middelen werden verhandeld. De informatie bleek juist. De rechercheurs namen de afgelopen maanden onder andere een auto, ruim een kilo harddrugs, een nepvuurwapen en grote hoeveelheden verpakkingsmateriaal in beslag. Op last van de gemeente Schiedam werd de woning aan de Johan Wagenaarstraat gesloten. Dat gold ook voor een woning aan de Van Bleiswijkstraat in Vlaardingen. Districtchef Tarik Topcu is trots op het resultaat: “Drugshandel, intimidatie en geweld zijn onacceptabel. Daar is nergens plaats voor, ook niet in Schiedam. Ik ben er trots op dat mijn dienders in samenwerking met de gemeente en het OM deze overlast gevende groep hebben aangepakt. Politie en partners pakken de drugshandel en hieraan gelieerde overlast met hoge prioriteit op. Schiedammers moeten zich veilig kunnen voelen en we hebben in samenwerking met de gemeente de georganiseerde druggerelateerde criminaliteit een slag toegebracht.”

Arrestaties

In totaal hielden agenten twintig personen aan, van wie acht uit dezelfde familie. Zes verdachten zitten nog vast. De rest is heengezonden in diverse stadia van de vervolging, maar zijn nog steeds verdachte in het onderzoek dat wordt voortgezet.

Ondermijning

De aanpak van criminele samenwerkingsverbanden behoort tot de speerpunten van de politie, het Openbaar Ministerie, gemeenten en de Belastingdienst. Dit onderzoek richtte zich op een familie die deel lijkt uit te maken van een crimineel samenwerkingsverband dat zich op grootschalige wijze bezighoudt met de handel in verdovende middelen. Drugshandel veroorzaakt overlast en schept een onveilige sfeer voor omwonenden en de aanpak van criminele samenwerkingsverbanden valt onder de aanpak van ondermijning. Eén van de prioriteiten van politie, OM en bestuur.