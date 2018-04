Drugsonderzoek Bossche politie leidt naar labs in Noord-Nederland

Onderzoek van het basisteam van de politie in Den Bosch leidde deze ochtend tot de ontmanteling van twee drugslabs.

In loodsen in het Friese Oude Bildtzijl en Nieuw Amsterdam in Drenthe troffen we grote drugslabs aan. Eentje in aanbouw en eentje volledig operationeel, maar op dit moment niet actief. Ze worden op dit moment ontmanteld. De politie hield tot nu toe vijf verdachten aan. Zij zitten voorlopig vast. Ook woningen en loodsen in Den Bosch en Oirschot maken deel uit van het onderzoek. De politie vond inmiddels meerdere spullen die een directe relatie hebben met de productie van synthetische drugs.

Het onderzoek is in volle gang en gaat nog een groot deel van de dag in beslag nemen.