Met de Thalys naar Disney en Charles de Gaulle

Van Veldhoven: “De bestemmingen leveren een bijdrage aan de duurzame ambities van het kabinet, om het reizen met de trein aantrekkelijker te maken.” Vanaf de beide stations is het eenvoudig overstappen naar populaire bestemmingen in Oost- en Zuid-Frankrijk, zoals Lyon en Nice. “Daarmee bieden we een betrouwbaar en duurzaam alternatief voor korte vluchtbestemmingen in Europa.”

Eerder werd al bekend dat vanaf vandaag (4 april) de Eurostar trein gaat rijden tussen Amsterdam en Londen. Van Veldhoven “Het is fantastisch dat Nederlanders nu zonder gebruik te maken van vliegtuig, auto of boot, duurzaam naar het hart van Londen kunnen reizen.” Van Amsterdam naar Londen moeten passagiers nu nog in Brussel wel uitstappen voor een paspoortcontrole. Deze controle zal op termijn verdwijnen. Staatssecretaris Harbers van het Ministerie van Justitie en Veiligheid zet samen met Staatssecretaris Van Veldhoven alles op alles, om de benodigde internationale afspraken hierover spoedig af te ronden. Van Londen naar Amsterdam is het al wel een rechtstreekse reis, zonder tussentijdse controles.

Naast deze route naar Londen komen er nu dus ook nieuwe routes naar Frankrijk. Tot op heden moesten reizigers vanuit Nederland in Parijs op Gare du Nord overstappen naar andere stations in Parijs, zoals Gare de Lyon of Gare Montparnasse, voor een verdere aansluiting naar Zuid- en Oost Frankrijk. Dat is vanaf april 2019 verleden tijd. Dan rijdt de Thalys vanuit Amsterdam, via Schiphol, Rotterdam, Antwerpen, Brussel rechtstreeks naar Charles de Gaulle en Marne la Vallée. Daardoor kunnen reizigers uit Amsterdam bijvoorbeeld in zes uur, via Charles de Gaulle, naar Lyon. Dit betekent een reistijdwinst van ongeveer drie kwartier met, nog belangrijker voor de reiziger, een overstap op hetzelfde station.

De Thalys rijdt nu nog twee keer per dag vanuit Amsterdam naar Lille. Er is dus geen sprake van een verhoging van de frequentie, maar van een wijziging van de eindbestemming. De nieuwe bestemmingen doen volgens de berekeningen van Thalys, meer recht aan de wens van internationale reizigers vanuit Nederland. Alternatieve routes voor reizigers naar Lille blijven bestaan, maar dan via Brussel met andere vervoerders zoals TGV of Eurostar. De consumentenorganisaties in het Landelijk Overleg Consumentenbelang Openbaar Vervoer (Locov) hebben positief geadviseerd over deze bestemmingswijziging.