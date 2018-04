Forse groei files 1e kwartaal

Het aantal files op onze wegen is in het 1e kwartaal van dit jaar fors gestegen in vergelijk met deze periode in 2017.

Uit cijfers van de ANWB blijkt dat de filezwaarte op alle A- en N-wegen in ons land in het eerste kwartaal van 2018 ruim 25 procent hoger uitkomt dan vorig jaar. Een opmerkelijke groei na een jaar waarin de filezwaarte vrijwel stabiel bleef.

Naast het verkeersaanbod hebben de weersomstandigheden tijdens de wintermaanden grote invloed op de doorstroming van het verkeer. In januari zorgde regen op dinsdag 16 en de storm op donderdag 18 januari er voor dat verkeer op veel wegen compleet vast kwam te staan. Ondanks de uitgebreide waarschuwingen kantelden er die dag meer dan 60 vrachtwagencombinaties en blokkeerden daarmee lange tijd veel wegen.

In februari was er een lichte filegroei in vergelijk met vorig jaar. Maart, volgens de filestatistieken een van de drukste maanden in het jaar, liet daarentegen een enorme piek zien. Zowel in de ochtend- als in de avondspits was het fors drukker dan de afgelopen jaren.

In maart werden we geconfronteerd met een groot aantal ernstige ongelukken waarbij vrachtauto's waren betrokken. De vaak langdurige beperkingen voor het verkeer leidden tot veel verkeershinder.

De ochtendspits is op dinsdag het drukst. Tijdens de avondspits staan automobilisten het langst stil op donderdag. Opvallend blijft dat veel kleine ongelukken als kop-staartbotsingen direct leiden tot veel vertraging voor het overige verkeer. Aanrijdingen die volgens de ANWB toch makkelijk te voorkomen zijn.

De drukste spits van het afgelopen kwartaal was die op dinsdagavond 27 maart toen regenbuien en ongelukken erg veel vertraging opleverden. Op het drukste moment stond er op A- en N-wegen in totaal 927 kilometer file.

De cijfers over het afgelopen kwartaal laten ook zien dat de doorstroming van verkeer regionaal erg verschilt. Weggebruikers in Zuid Holland, Gelderland maar ook in het zuiden van het land ondervonden veel meer hinder van files in vergelijk met de periode vorig jaar. Daarentegen bleef de hinder op de A- en N wegen in de regio Amsterdam vrijwel gelijk

File top 5 eerste kwartaal 2018 Ochtendspits

A1 Apeldoorn -> Amsterdam - Barneveld - Amersfoort

A4 Den Haag -> Amsterdam - Leidschendam -Zoeterwoude

A27 Breda -> Utrecht - knp. Gorinchem - Noordeloos

A58 Breda -> Eindhoven - Moergestel - Oirschot

A50 Arnhem -> Eindhoven - knp. Valburg - knp. Bankhoef

Avondspits

A27 Utrecht -> Breda - Lexmond- Noordelos

A4 Amsterdam -> Den Haag - Roelofsarendsveen - Hoogmade

A4 Den Haag -> Rotterdam - bij Delft

A2 Utrecht -> ‘s-Hertogenbosch - knp. Deil - Geldermalsen

A15 Rotterdam -> Gorinchem - Hendrik-Ido-Ambacht - Papendrecht