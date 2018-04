Opnieuw arrestatie in onderzoek gewelddadige woningoverval

In het onderzoek naar de gewelddadige overval op een bejaarde vrouw uit Bladel hield de politie woensdagochtend 4 april 2018 een 32-jarige man uit Breda aan. Eind maart werd in de zaak al een 24-jarige man uit die plaats aangehouden.

Verder onderzoek

De nu aangehouden verdachte kwam in de loop van het onderzoek als verdachte naar voren. Wat zijn rol precies is geweest moet uit verder onderzoek blijken. Hij werd vanmorgen rond 7.30 uur aangehouden in de Penitentiaire Inrichting in Vught. Hij zat daar enige tijd vast in verband met een verkeersmisdrijf. Bij zijn vrijlating werd hij direct weer aangehouden voor zijn mogelijke betrokkenheid bij de overval.



De man zit vast en wordt verhoord. Nieuwe arrestaties worden niet uitgesloten.