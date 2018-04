Milieudefensie start rechtszaak tegen Shell wegens klimaatschade

De milieuclub wil dat Shell direct begint met de afbouw van boren naar olie en gas. Het bedrijf boort naar olie en gas, terwijl het al meer dan 30 jaar weet dat dit leidt tot klimaatverandering. Milieudefensie wil dat het olie en gasconcern stopt met het aanrichten van wereldwijde klimaatschade. Milieudefensie heeft woensdag de zaak aangekondigd in het oude hoofdkantoor van Shell, de A'Dam Toren in Amsterdam., zo melden meerdere media.

Het olie- en gasconcernl zou de komende jaren maar zo'n vijf procent in duurzame energie willen steken. Om aan de eisen van Milieudefensie tegemoet te komen, moet Shell zijn beleid in lijn brengen met de klimaatdoelen van het Parijs-akkoord. Dat houdt in: het afbouwen van investeringen in olie en gas en per 2050 naar nul terugbrengen van de uitstoot.