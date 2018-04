Asielzoeker krijgt 8 jaar cel voor doodsteken asielzoeker

Ruzie

Het 18-jarige slachtoffer en de verdachte kregen in de opvanglocatie ruzie. Eénmaal buiten zocht de 35-jarige man opnieuw de confrontatie op waarbij hij het slachtoffer in zijn rug heeft gestoken en er daarna rennend vandoor ging. Van noodweer is geen sprake, zo oordeelt de rechtbank. Het was de verdachte die buiten opnieuw de confrontatie opzocht en met grote kracht in het lichaam van het slachtoffer heeft gestoken.

Vluchten

De rechtbank rekent het de man zwaar aan dat hij geen verantwoordelijkheid voor zijn daden heeft genomen. Na het steekincident is de man naar het buitenland gevlucht. Ook op zitting heeft hij weinig berouw getoond. Alleen een vrijheidsbenemende straf van aanzienlijke duur doet recht aan de ernst van het feit en het leed dat door de man is aangericht. Bij het bepalen van de straf heeft de rechtbank rekening gehouden met het blanco strafblad van de man en is gekeken naar soortgelijke zaken.