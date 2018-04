Jihadistische rapper tot 6 jaar cel veroordeeld in Nederland

Jihadist

De verdachte is in november 2013 uitgereisd naar Syrië om zich daar als strijder aan te sluiten bij de verboden jihadistische terroristische organisatie ISIL, nu Islamitische Staat (IS) genaamd. Ondanks uitlatingen van de verdachte dat hij naar Nederland terug wil keren, verblijft hij in Syrië waar hij mogelijk nog steeds deel uitmaakt van deze organisatie.

Straf

Deelnemers aan terroristische organisaties hangt een gevangenisstraf van aanzienlijke duur boven het hoofd. Bij de vaststelling van de duur van de straf heeft de rechtbank gekeken naar straffen die in soortgelijke zaken worden opgelegd, waarbij de pleegperiode en de rol van de verdachte binnen de terroristische organisatie van belang zijn.

Actieve deelname

Als strafverzwarende omstandigheden weegt de rechtbank mee dat de verdachte actief heeft deelgenomen aan de gewapende strijd. Hij heeft daaraan deelgenomen na het uitroepen van het kalifaat, een periode waarin de organisatie meerdere terroristische aanslagen heeft gepleegd en op gewelddadige wijze burgers heeft geëxecuteerd.

Getuige onthoofdingen

De rechtbank houdt er geen rekening mee dat de verdachte naar Syrië is uitgereisd op een moment dat minder bekend was over de wreedheden van ISIL/IS en dat het kalifaat nog niet was uitgeroepen. Ook daarvoor was ISIL/IS verantwoordelijk voor gewelddadige incidenten. De verdachte heeft ervoor gekozen om in Syrië te blijven, waar hij - naar eigen zeggen - getuige was van onthoofdingen die door zijn mannen werden gepleegd.

Omstandigheden

Alle ernstige omstandigheden in aanmerking genomen, acht de rechtbank de door de officier van justitie gevorderde gevangenisstraf van 6 jaar passend en geboden. Tevens zal de rechtbank de gevorderde gevangenneming van de verdachte bevelen.