Vrouw (76) overleden na verkeersongeval Weert

Aanrijding

De vrouw reed met haar fiets afgelopen zaterdag rond 18.30 uur over de Sint Luciastraat vanuit de richting Boshoven toen ze ter hoogte van het kruispunt met De Burcht in aanrijding kwam met een automobilist. Het slachtoffer is met een gealarmeerde traumahelikopter overgebracht naar het ziekenhuis. Daar is ze later komen te overlijden.