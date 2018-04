Verwarde Gouwenaar (34) in woning overleden

Woensdagochtend vroeg is in een woning aan de Middenmolenlaan in Gouda een 34-jarige man overleden. 'Kort daarvoor was de politie voor hulpverlening in de woning gearriveerd. De Rijksrecherche is een onderzoek gestart', zo laat de politie woensdag weten.