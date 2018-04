Broers uit Utrecht fraudeerden voor 6 miljoen euro met PGB-gelden

Ruim 6 miljoen euro

Het gaat om bestuurder en een werknemer van een thuiszorgbureau in Utrecht. Om hoeveel geld het gaat is onderwerp van onderzoek, maar het gaat vermoedelijk om meer dan 6.000.000 euro.

Turkse afkomst

De twee broers zouden met hun thuiszorgbureau voornamelijk zorg aan cliënten van Turkse afkomst leveren. Het vermoeden is dat er is gefraudeerd met gelden vanuit het Persoonsgebonden budget (PGB) en dat bijna 80 procent van de ontvangen gelden niet aan zorg is besteed. Dit zou zijn gebeurd door dagbesteding of individuele begeleiding te declareren voor meer dan 100 cliënten, terwijl deze zorg vermoedelijk niet of slechts gedeeltelijk geleverd werd.

Dure auto's

Het onderzoek door SZW is eind 2017 gestart. De twee broers en het thuiszorgbureau worden verdacht van valsheid in geschrift, oplichting en het witwassen van de vermoedelijk crimineel verdiende gelden. Er zijn drie kantoren en drie woningen doorzocht. Hierbij is beslag gelegd op bankrekeningen en 10 auto’s zoals een Porsche, BMW, Landrover en een Audi. De auto’s zijn vermoedelijk betaald met gelden bestemd voor zorg. Hierop is beslag gelegd, omdat misdaad niet mag lonen.

Geld terugvorderen bij budgethouders

De verdenking is dat de verdachten in dit onderzoek samenspannen met degenen die PGB-gelden ontvangen, de budgethouders. Een deel van hen heeft zorg nodig maar vermoedelijk wordt dit niet altijd (geheel) geleverd. Een deel lijkt geen zorg nodig te hebben. Een deel van het geld dat de thuiszorgorganisatie heeft ontvangen, zou contant worden gegeven aan de budgethouders.

Zorgkantoren en de gemeente kunnen door budgethouders ontvangen PGB-gelden terugvorderen als zij niet kunnen aantonen dat het geld aan zorg is besteed. Klanten die PGB-gelden ontvangen zijn namelijk zélf verantwoordelijk voor de juiste besteding van de gelden. Het PGB is alleen bedoeld voor zorg en mag niet worden uitgegeven aan andere zaken. Budgethouders worden geacht om in hun administratie bij te houden waar de ontvangen zorggelden aan besteed worden.