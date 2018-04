Drugslabs opgerold en aanhoudingen in drugsonderzoek

Begin 2018 startten we een onderzoek naar een aantal verdachten in de gemeente Den Bosch omdat we vrij concrete informatie hadden gekregen dat zij zich in groepsverband bezig hielden met de productie van en mogelijk handel in synthetische drugs. Het onderzoek naar deze mannen zette ons op het spoor van een vermoedelijk drugslab in een schuur in de Friese plaats Oudebildtzijl, waar we vanochtend een inval deden. We troffen daar een zeer groot drugslab in aanbouw aan. Op dit perceel werden de bewoner en een vrouw die daar verbleef aangehouden. Maar ook in de Drentse plaats Nieuw-Amsterdam was het raak. In het kader van hetzelfde onderzoek vielen we daar een loods binnen. Ook in deze loods stuitten we op een groot drugslab dat echter niet in productie was. Vermoedelijk was het dat al eerder wel geweest.

Grote Vangst

Medewerkers van de Landelijke Faciliteit Ontmantelen (LFO), dè drugslab specialisten van de politie, spreken van twee zeer grote locaties voor de productie van synthetische drugs. Zo vonden ze op de locatie in Oudebildtzijl onder andere een drukvat met een ongewoon grote inhoud, wat iets zegt over de productiecapaciteit. Hoe groot deze capaciteit exact zou zijn geweest en wat er mogelijk geproduceerd zou gaan worden maakt deel uit van het verdere onderzoek. In elk geval stonden er al op beide locaties naar schatting enkele duizenden liters aan chemicaliën klaar.

Hardware, grondstoffen chemicaliën

Verder doorzochten we vandaag een loods aan de Gemaalweg en een garagebox aan de Vierde Hambaken in Den Bosch en een loods Oirschot. Ook deden we onderzoek in woningen aan de Orpheusstraat in Rosmalen en de Vierde Hambaken en de Parcivalring in Den Bosch. Bij de doorzoekingen vonden we op alle locaties goederen die direct een relatie hebben met de productie van synthetische drugs. Denk daarbij aan spullen om een lab te bouwen, chemicaliën en grondstoffen. Ook na deze actiedag gaat het onderzoek naar de activiteiten van deze groepering onverminderd voort. We sluiten dan ook niet uit dat er nog meerdere aanhoudingen volgen.