Politie onderzoekt inbraken tijdens paasweekend

De politie is een onderzoek gestart naar twintig woninginbraken, die tijdens de Paasdagen in verschillende wijken van Groningen zijn gepleegd. Bij deze inbraken zijn de daders op dezelfde manier de woningen binnengekomen. Bovendien zijn in de wijken op verschillende plekken briefjes tussen deuren en ramen aangetroffen. Deze briefjes kunnen er op duiden dat vooraf is gecheckt of de bewoners, mogelijk voor langere tijd, niet thuis zijn geweest. De politie onderzoekt de inbraken.

De inbraken zijn het afgelopen paasweekend (van vrijdagochtend 30 maart tot maandagmiddag 2 april) gepleegd in de wijken Damsterbuurt, Ruischerwaard, Gravenburg, Lewenborg, De Hunze en De Held zijn het afgelopen paasweekend bij 15 verschillende woningen ingebroken. De inbraken zijn gepleegd in een uitgestrekt gebied van de stad. Opvallend is dat de daders steeds op dezelfde manier hebben geprobeerd de woning binnen te komen. In twee gevallen zijn er ook auto’s gestolen. Daarnaast nam men vooral geld en sieraden weg.

Briefje tussen de deur?

Als u een briefje tussen de deur of raamkozijn vindt, bel dan direct met de politie via 0900-8844. Raak het briefje vooral niet aan, zodat er geen sporen verloren gaan. Maak eventueel een foto van de situatie. Agenten zullen zo snel mogelijk langskomen om de verdachte situatiete onderzoeken en eventuele sporen veilig te stellen. Deze briefjes zijn vaak een voorloper van een woninginbraak. In andere gevallen gebruiken woninginbrekers ook wel houten takjes of andere voorwerpen.