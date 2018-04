Brand verwoest kartcentrum in Hoogeveen

De brand brak uit rond middernacht bij het bedrijf aan de Marconistraat. De brandweer was met veel blusvoertuigen bij de brand aanwezig om het vuur te bestrijden. De brandweer sprak over een zeer grote brand. Ten tijde van de brand was niemand meer in het pand aanwezig. Rond 03.30 uur had de brandweer de brand onder controle. Naast het nablussen is er inmiddels ook begonnen met de sloop van het pand. "Het kartcentrum is volledig afgebrand", meldt de woordvoerder.Het is nog niet duidelijk hoe de brand is ontstaan.