'Kinderen leren steeds minder vaak fietsen'

''We merken dat, vooral in de grote steden, niet alle kinderen meer kunnen meedoen aan het VVN praktisch Verkeersexamen. De reden hiervoor is meestal het gebrek aan praktijkervaring of omdat ze geen fiets hebben.''

Het is belangrijk voor hun verkeersveiligheid dat kinderen veel fietsuren maken’, aldus José de Jong, woordvoerder Veilig Verkeer Nederland. Gelukkig doet nog steeds 90% van de scholen die ook het theoretische deel van het VVN Verkeersexamen afnemen, mee aan het praktische deel.

Veilig Verkeer Nederland zou graag zien dat alle scholen ook het praktische deel toevoegen aan het examen. De voordelen van fietsen voor kinderen worden vaak onderschat: het deel kunnen nemen aan schooluitjes, het zelfstandig de wijk uit kunnen om ook letterlijk je horizon te verbreden, naar sport en vriendjes kunnen gaan, het zijn allemaal zaken die kinderen meer kansen bieden op een goede ontwikkeling. Om erachter te komen hoe groot het 'fietsprobleem' is, wat de reden is en of het toeneemt gaat Veilig Verkeer Nederland hier komend jaar onderzoek naar doen.