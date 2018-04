Tot 6 jaar celstraf voor internationale wapenhandel

Uit onderzoek blijkt dat gedurende meerdere jaren diverse onderdelen van wapens van het merk Glock werden geïmporteerd. Vanuit Amerika en Oostenrijk werden onderdelen zoals sledes, lopen en kasten naar Nederland verstuurd. Deze onderdelen werden in pakketjes verstopt en naar verschillende adressen verzonden. De hoofdverdachte was de drijvende kracht in de criminele organisatie. Hij zorgde ervoor dat de wapenonderdelen besteld, betaald en geleverd werden. Om zelf buiten schot te blijven werden de pakketjes met wapenonderdelen bij verschillende personen bezorgd. Hij heeft de door hem samengestelde wapens verkocht. Ook heeft hij een grote hoeveelheid wapens voorhanden gehad.

Medeverdachten

Ook vijf medeverdachten zijn door de rechtbank Midden-Nederland veroordeeld. Zij hebben een bijdrage geleverd aan de criminele organisatie door verschillende handelingen te verrichten. Een 45-jarige man uit Amersfoort is veroordeeld tot een gevangenisstraf van 2 jaar. Hij nam de pakketjes uit het buitenland in ontvangst, verrichtte betalingen aan leveranciers en was betrokken bij de overdracht van een wapen. Een 48-jarige man uit Almere die eveneens onderdelen in ontvangst nam, is veroordeeld tot een gevangenisstraf van 2 jaar, waarvan 6 maanden voorwaardelijk. Hij was daarnaast betrokken bij verschillende overdrachten van wapens en bewaarde op meerdere momenten wapens in zijn huis.

Opslag

De derde mannelijke medeverdachte, een 54-jarige man uit Amsterdam, is veroordeeld tot een jaar gevangenisstraf. Hij had een aanzienlijke hoeveelheid wapens en munitie in zijn woning voorhanden. Een 49-jarige vrouw die een ondersteunende rol in de criminele organisatie had is veroordeeld tot 99 dagen gevangenisstraf en een taakstraf van 180 uur. De 39-jarige vrouw uit Almere die op verschillende momenten wapens, munitie en handgranaten in haar woning bewaarde, is veroordeeld tot een voorwaardelijke gevangenisstraf van 6 maanden en een taakstraf van 180 uur. De rechtbank noemt het zorgelijk dat zij de wapens en munitie in haar woning bewaarde, terwijl er ook kinderen in diezelfde woning verbleven. Een zevende verdachte is, conform de eis van de officier van justitie, door de rechtbank vrijgesproken. Bij doorzoekingen zijn ook drugs aangetroffen. Vijf van de zes verdachten zijn veroordeeld voor het bezit van drugs.