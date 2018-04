Tweede aanhouding in zaak kofferbakmoord

De politie heeft donderdagmorgen 5 april een 24-jarige inwoner van Emmen aangehouden. De man wordt verdacht van betrokkenheid bij de gewelddadige dood van Ralf Meinema. De verdachte is in een woning in zijn woonplaats aangehouden en is ingesloten voor verhoor. De gewelddadige dood van Ralf Meinema wordt ook wel de ‘kofferbakmoord’ genoemd.