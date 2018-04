Duo veroordeeld voor geldverduistering en verdienen geld met schuldbemiddeling

Het duo werkte een aantal jaar samen op het gebied van schuldbemiddeling. Via onder andere de Stichting Budgetbeheerdienst en Het Financieel Vangnet BV trokken zij cliënten aan, die allemaal met schulden kampten. Zij zeiden deze mensen toe te zorgen voor het treffen van regelingen met schuldeisers. Ook zou het duo de administratie op orde brengen en schulden aflossen.

Werkwijze in strijd met wet

De man en de vrouw zijn van mening dat hun werkwijze in overeenstemming is met de wet, omdat de schuldbemiddeling gratis werd gedaan, door 1 specifieke stichting. Alleen met het op orde brengen van de administratie zou geld zijn verdiend. De rechtbank vindt dat zij wel degelijk geld verdienden met de schuldbemiddeling. Volgens de rechtbank vormden de verschillende stichtingen en de BV waarmee zij werkten in feite 1 en dezelfde onderneming.

Privé-aankopen

Naast het in strijd met de wet verdienen van geld door middel van schuldbemiddeling, maakte het duo zich ook schuldig aan het verduisteren van gelden van hun cliënten. Onderzoek door de politie wees uit dat de man en de vrouw van deze gelden privé-aankopen deden, zoals boodschappen. Daarnaast gingen zij van dit geld uit eten en hebben hiervan herhaaldelijk getankt. Hun cliënten, die al in een lastige financiële situatie zaten, zijn hierdoor verder in de problemen gekomen. In een aantal gevallen is gebleken dat geen enkele schuld was afgelost, terwijl vele maanden lang forse bedragen aan het bedrijf van de man en de vrouw zijn afgedragen.

Schadevergoedingen en boetes

Daarnaast moeten de man en vrouw schadevergoedingen betalen. Een aantal benadeelde partijen is niet-ontvankelijk verklaard, omdat ze een bedrag vorderden vanwege het feit hun schulden hoger zijn geworden. De rechtbank kent de vorderingen toe voor zover die zien op de verduisterde bedragen. Dit bedrag komt neer op ruim 35.000 euro.



Tot slot legt de rechtbank boetes op aan de BV van respectievelijk 7.500 euro en 10.000 euro.