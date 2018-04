Verzet bij aanhouding met hennepplantjes

Medewerkers van de Dienst Infrastructuur van de Landelijke Eenheid controleerden omstreeks 15.30 uur ter hoogte van het Julianaplein een personenauto waarvan de APK was verlopen. Tijdens deze controle roken de agenten de voor hen bekende hennepgeur. Ze vorderden de uitlevering van alle verdovende middelen maar volgens de inzittenden hadden ze niets bij zich.

Worsteling

Daarop stelden de agenten zelf een onderzoek in en zagen in de kofferbak zes dozen met elk ongeveer 30 hennepplantjes liggen. Hierop werden de beide mannen aangehouden en de auto met inhoud in beslag genomen. Tijdens de aanhouding pleegde de 28-jarige Groninger verzet. Bij de worsteling die daarbij ontstond raakte een agent gewond aan zijn hand en een tweede aan zijn arm. Beide agenten hebben als benadeelde aangifte gedaan tegen de verdachte vanwege het aanwenden van geweld tegen politie-ambtenaren. Tijdens de aanhouding werden de collega’s van de eenheid Noord-Nederland gealarmeerd. Meerdere eenheden kwamen te hulp en vervoerden de verdachten vervolgens naar het politiebureau. De Landelijke Eenheid stelt een nader onderzoek in naar de herkomst van de hennepplanten.