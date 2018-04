Man geen verdachte meer in zaak liquidatie Amsterdam-Noord

De officier van justitie in Amsterdam heeft vanmiddag de 31-jarige man uit De Lier heengezonden die afgelopen zaterdag was aangehouden in het onderzoek naar de liquidatie in Amsterdam-Noord. Het politieonderzoek heeft geen nieuwe aanwijzingen opgeleverd van mogelijke betrokkenheid bij de liquidatie. Hij wordt niet meer verdacht van medeplichtigheid aan de liquidatie.