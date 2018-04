Bestuurder blijkt gesignaleerd te staan voor twee ton

Een agent zag de man woensdagavond omstreeks 20.30 uur rijden op de Nevenstede en besloot hem te controleren. Tijdens de controle van zijn persoonsgegevens bleek dat de man eerder veroordeeld was tot het betalen van een bedrag van ruim 200.000 euro. Daarnaast was de man bij afwezigheid veroordeeld tot 14 dagen gevangenisstraat en nog eens 120 uur werkstraf of een vervangende gevangenisstraf van 60 dagen. Tot slot moest hij DNA-materiaal afstaan ten behoeve van de DNA-databank. Hij is ingesloten en heeft DNA-materiaal afgestaan.