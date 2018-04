Te water geraakte vrouw bij Delfzijl overleden

Vanaf een schip is donderdagmiddag een vrouw van een schipper overboord geslagen in de nabijheid van Delfzijl. Ondanks dat de hulpverlening snel opgang kwam, overleed de vrouw.

Nadat ontdekt werd dat de vrouw niet meer aan boord was, werden de KNRM, politie en kustwacht ingeschakeld die opzoek gingen naar de vrouw.

Een schip dat in de buurt was vond de vrouw en nam haar aan boord. Nadat de vrouw medisch was onderzocht bleek zij te zijn overleden.

De politie heeft een onderzoek ingesteld naar de toedracht en zegt dat er geen sprake is van een ongeval of misdrijf.