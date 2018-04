Grootschalige inval politie in appartement Kanaleneiland

In de Utrechtse wijk Kanaleneilaqnd heeft de politie donderdagavond een inval in een flat aan de Gasperilaan gedaan. Dit meldt TRV Utrecht.

Een woordvoerder van politie laat aan de lokale omroep weten dat er inderdaad een actie gaande is en dat agenten nog steeds in de woning aanwezig zijn. Details kunnen nog niet worden vrijgegeven in verband met het lopende onderzoek.

Ooggetuigen hebben aan de omroep gemeld dat ze zo'n 15 agenten in kogelvrije vesten de woning hebben zien binnengaan. De agenten zouden rond 18.30 uur bij het appartementencomplex zijnaangekomen. Bij de actie zijn ook honden ingezet.