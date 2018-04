Voorstanders referendum over donorwet hebben eerste hobbel genomen

De benodigde 10.000 steunbetuigingen zijn binnen. De steunbetuigingen waren binnen een dag binnen. Het is de eerste stap richting een raadgevend referendum over de nieuwe wet, die in februari door de Eerste Kamer werd aangenomen. De eerste drempel moest binnen vier weken gehaald zijn en dat is ruimschoots gelukt, aldus GeenStijl-redacteur en mede-initiatiefnemer Bart Nijdam. Dit melden meerdere media donderdag. Volgens Nijdam leent de donorwet zich bij uitstek voor een referendum. Tegen de NOS: 'Het gaat om een keuze over het eigen lichaam en over wat de overheid over jouw lijf te zeggen heeft. Er is geen diepe dossierkennis voor nodig.'

300.000 handtekeningen na 3 mei

Geen Stijl moet nu 300.000 handtekeningen zien binnen te slepen, binnen zes weken na 3 mei. Na die zes weken gaat de Kiesraad dan bekijken of dat aantal gehaald is en kan er alsnog een referendum worden afgedwongen. Maar als de Eerste Kamer vóór die tijd de wet heeft afgestemd (en daar is een meerderheid voor) en de afschaffingswet is ondertekend, dan is alle moeite voor niks geweest. Maar Nijman is positief. In het AD zegt hij: 'Het is de bedoeling dat we bij de stemming in de Eerste Kamer al zo veel handtekeningen binnen hebben dat – ook al is de officiële termijn nog niet verstreken – het kabinet een verzoek tot een referendum niet naast zich neer kan leggen.' En verder zegt hij: 'We weten dat bij de afgelopen verkiezingen 70 procent heeft gestemd op een partij die vóór een referendum is.'