The Pollinators openen voedselbank voor wilde bijen

Het afgelopen jaar stond de bijensterfte volop in de schijnwerpers. Het gaat slecht met de bestuivende diersoorten. Daarom roepen The Pollinators heel Nederland op om op 22 april mee te zaaien voor de bijen.

Op uitdeelpunten kan iedereen voor én tijdens de Nationale Zaaidag biologisch bloemzaad afhalen. In de regio Land van Cuijk / Noord Limburg is dit bij de sociale onderneming Bijenhotelkopen.nl in Overloon. Ook rijden The Pollinators weer door het land in hun elektrische BMW’s, met ambassadeurs zoals Egbert Jan Weeber, Hannah Hoekstra, Manuel Broekman, Kiki van Deursen, Tycho Gernandt en Adriana Mosk.

Extra zaaien: broodnodig voor bestuivers

Zonder bestuivers zou ons menu heel wat minder kleurrijk en voedzaam zijn. Meer dan 70% van wat er dagelijks op ons bord ligt heeft bestuiving door insecten nodig. Om hun belangrijke werk te kunnen doen, hebben bestuivers naast professionele bijenhotels ook voldoende stuifmeel en nectar nodig. Helaas is de situatie niet rooskleurig: grote delen van ons landschap bevatten vrijwel geen variatie aan voedsel voor insecten, en bepaalde pesticiden maken de beesten zwak. Veel biologische bloemen zaaien zorgt voor extra krachtvoer. Een goede reden voor The Pollinators om kilo’s zaad uit te delen.

Voedselbanken voor bijen

Van plan om op 22 april in je eigen buurt te zaaien? Zoek een mooi stukje grond uit en haal de gratis biologische bloemzaden bij Bijenhotelkopen.nl in Overloon! Op thepollinators.org lees je hoe je precies aan deze zaden komt. Je krijgt er een zaai-instructie bij, zodat je weet wat je ermee moet doen.

Haak aan bij een van de zaai-acties

The Pollinators vormen een landelijk netwerk van mensen en organisaties die zich inzetten voor bestuivers, zowel in woord als in daad. Initiatiefnemer Tom van de Beek: “In het weekend van de Nationale Zaaidag zijn er veel verschillende acties gaande. Iedere zaai-actie is anders, maar ze hebben allemaal één ding gemeen: er wordt gezaaid met positieve energie. Als je meedoet ben je achteraf niet alleen een ervaring rijker, je krijgt ook zaden mee om je eigen buurt op te fleuren. Het is de bedoeling dat mensen ook na deze dag nog aan bijen en andere bestuivers denken.” De komende maand verschijnen alle events op de Facebookpagina van The Pollinators.

The Pollinators on tour

Alle zaai-acties die lokaal georganiseerd worden verdienen het om in het zonnetje gezet te worden. The Pollinators zoemen daarom tijdens de Nationale Zaaidag langs verschillende zaailocaties met hun gestylede vol-elektrische BMW’s. Er rijden bovendien bestoven ambassadeurs mee, zoals Egbert Jan Weeber, Manuel Broekman, Hannah Hoekstra, Tycho Gernandt, Adriana Mosk en Kiki van Deursen. Dat wordt gegarandeerd een kleurrijk feest!

Over The Pollinators

The Pollinators werd in 2016 gestart door The Tipping Point en Nudge om aandacht te vragen voor de afname van bestuivende insecten. Het project wordt mede-mogelijk gemaakt door partners de Bijenkorf, Triodos Foundation, BMWi, ASN Bank, Lush en De Traay. Meer informatie is te vinden op www.thepollinators.org

Over Bijenhotelkopen.nl

Bijenhotelkopen.nl is partner van The Pollinators en ondersteunt de landelijke acties ter bescherming en ondersteuning van de wilde bijen. De sociale onderneming Bijenhotelkopen.nl wil door het leveren van professionele bijenhotels bijdragen aan de natuurlijke ondersteuning van wilde bijen en andere bestuivende insecten. Professionele nestgelegenheid is van essentieel belang voor de wilde bijen. Bijenhotelkopen.nl verschaft met de duurzaam geproduceerde bijenhotels de mogelijkheid aan bedrijven, instellingen én particulieren om een steentje bij te dragen aan het beschermen van de wilde bijen. De bijenhotels worden met de hand gemaakt van Nederlands en/of Belgisch hout. De productie vindt plaats in sociale werkplaatsen, waar Bijenhotelkopen.nl onder het motto “no social waste” werk verschaft aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Meer informatie over bijenhotels en de bij-beschermende inspanningen van Bijenhotelkopen.nl en haar partners is te vinden op www.bijenhotelkopen.nl.