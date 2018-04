Safari Resort Beekse Bergen verwelkomt zwarte neushoorns

In Safari Resort Beekse Bergen staan gasten tijdens hun verblijf oog in oog met twee zwarte neushoorns op de Masai Mara savanne. In de natuur worden zwarte neushoorns ernstig bedreigd, en in het Safari Resort wordt door middel van interactieve educatie aandacht gevraagd voor deze bijzondere dieren.

De twee zwarte neushoorns die in het Safari Resort zijn aangekomen vanuit een dierenpark in Engeland heten Dayo en Hodari en zijn beide 3,5 jaar oud. Ze zijn nu nog in het binnenverblijf van het Safari Resort aan het wennen aan hun nieuwe omgeving en verzorgers. "Gelukkig tonen de dieren beide steeds meer interesse, en Dayo vindt het al heerlijk om lekkere bladeren uit de handen van de verzorgers gevoerd te krijgen", zegt hoofd dierverzorging Rolf Veenhuizen.

Ernstig bedreigd

In de natuur worden zwarte neushoorns ernstig bedreigd. "Naar schatting leven er nog zo'n 5400 zwarte neushoorns in de natuur. Het is daarom essentieel dat Beekse Bergen een bijdrage levert aan een gezonde populatie van deze soort in dierenparken", zegt Lars Versteege, collectiebeheerder van alle dieren in Beekse Bergen.

Op zoek naar stropers

Om gasten in het Safari Resort te informeren over de kritieke toestand van de zwarte neushoorns in de natuur, wordt gebruik gemaakt van een bijzondere beleving. In Afrika gaan rangers met drones vliegen boven de savannes. Via warmtebeelden kunnen ze in de gaten houden waar de neushoorns, maar ook waar eventuele stropers zich bevinden. "Kinderen kunnen straks hetzelfde doen op onze savannes. Vanuit een werkstation kunnen ze warmtebeelden van de dieren en eventuele stropers op onze savannes bekijken. Op deze manier proberen we op een belevingsvolle manier bewustwording voor de benarde situatie van de zwarte neushoorns in de natuur over te brengen bij onze gasten", zegt Klaas-Jan Leinenga, hoofd educatie en beleving.