Eerste dwangsommen voor vervoeren inbrekerswerktuigen

Drie verdachten werden aangehouden in een auto nadat een alerte buurtbewoner een goed signaal kon afgeven van personen die geprobeerd hadden een deur van een woning in Waterwijk te forceren. Twee verdachten zijn aangehouden in de Kruidenwijk nadat ’s avonds bijzonder lang werd aangebeld bij een woning. Toen zij daarop door de bewoner werden aangesproken, renden ze snel weg. Vervolgens zijn zij na een achtervolging te voet door de politie aangehouden.



Met bestuursrechtelijk handhaven kan voor deze overtreding een hogere financiële prikkel worden opgelegd, dan in het strafrecht. Dit kan helpen inbrekers af te schrikken en het aantal woninginbraken terug te dringen. De hoogte van de dwangsom varieert van € 2.500 tot € 10.000. Deze bedragen worden ook gehanteerd in andere gemeenten, bijvoorbeeld Putten, Zaanstad en Haarlemmermeer, waar men al goede ervaringen heeft met deze werkwijze.



De Algemene Plaatselijke Verordening verbiedt het vervoeren of bij zich hebben van inbrekerswerktuigen op openbare plaatsen. Of iets als zodanig wordt aangemerkt door de politie is mede afhankelijk van de situatie, omstandigheden en de combinatie van werktuigen waarin deze worden aangetroffen.