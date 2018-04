Belg met 1,5 kilo marihuana gearresteerd

Boodschappentas

'Tijdens het Mobiel Toezicht Veiligheid controleerden marechaussees een auto met Belgisch kenteken. De opsporingsambtenaren troffen een boodschappentas aan in de auto met daarin de marihuana', aldus de KMar.

Geld in sokken

Ook was de man in het bezit van 3.400 euro. Dit bedrag had hij verstopt in één van zijn sokken. De man is aangehouden en in verzekering gesteld. De drugs en het geld zijn in beslag genomen. De KMar onderzoekt deze zaak verder onder leiding van het Openbaar Ministerie Limburg.