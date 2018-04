DierenPark Amersfoort verwelkomt eerste Fijileguaan

DierenPark Amersfoort verwelkomt de eerste Fijileguaan. “Dit reptiel was nog niet eerder in ons park te bewonderen”, vertelt reptielenverzorger Paul Rodewijk. “Wij zijn dan ook erg blij met de komst van dit mooie mannetje.”

De leguaan is in het Honderdduizend Dierenhuis in de Amersfoortse dierentuin komen wonen. “De felgroene kleur van de leguaan zorgt ervoor dat hij zich goed kan verstoppen tussen de planten”, zegt de dierverzorger. “Het kan dus even speuren zijn, maar hij gaat steeds meer op onderzoek uit in zijn verblijf.”

“Wij verwachten binnenkort een vriendinnetje voor hem”, legt Paul uit. “Bij Fijileguanen kun je goed het verschil zien tussen mannetjes en vrouwtjes. Het vrouwtje is namelijk helemaal groen van kleur, terwijl het mannetje ook nog blauwe strepen op zijn rug heeft.” De nieuwkomer is te bewonderen in het Honderdduizend Dierenhuis waar reptielen, amfibieën en insecten wonen in DierenPark Amersfoort.