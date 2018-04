Man sticht brand in woning en overlijdt

Een 54-jarige man uit Delft is donderdag 5 april om het leven gekomen na een woningbrand in zijn woning aan de Venezuelastraat.

Agenten kregen omstreeks 7:30 uur een melding van een woningbrand in een flat. Ter plaatse troffen agenten de 54-jarige ernstig gewond aan. Het slachtoffer werd met spoed vervoerd naar het ziekenhuis. Door de rookontwikkeling in het portiek ontruimden agenten in totaal acht woningen. Een van de bewoners werd door de ambulance ter plaatse behandeld. Omstreeks 8.15 uur had de brandweer de brand onder controle. De politie deed uitgebreid onderzoek naar de oorzaak van de brand. Uit dit onderzoek bleek dat het slachtoffer zelf de brand veroorzaakte. Het slachtoffer overleed later op de avond aan zijn verwondingen.