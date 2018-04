Gewonde bij schietpartij in Delft

Bij een schietpartij in Delft is vrijdagmorgen een persoon gewond geraakt. Het slachtoffer raakte volgens de politie niet gewond door een kogel. Dit meldt RTV West.

De daders zouden na het incident met een personenwagen zijn weggereden. De politie laat weten dat het nog onduidelijk is of er vanuit de auto is geschoten en op wie.

De politie heeft enkele getuigen gehoord en heeft een onderzoek ingesteld naar sporen. De aard van de verwoningen is niet bekend.