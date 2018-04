Geen bontverkoop meer op Amsterdamse markten

Geen subsidie meer

Het verbod past bij het streven van de gemeente Amsterdam om een bontvrije stad te zijn. Al eerder werd de Amsterdamse Hartenstraat door dierenbeschermingsorganisatie Bont voor Dieren en wethouder Dierenwelzijn Laurens Ivens uitgeroepen tot eerste Europese bontvrije winkelstraat. Ook verleent de gemeente geen subsidies aan evenementen waarbij bont wordt gebruikt.

Albert Cuypmarkt en de Noordermarkt

Op dit moment wordt er nog veel bont verkocht op Amsterdamse markten zoals de bekende Albert Cuypmarkt en de Noordermarkt. Het is voor consumenten vaak niet duidelijk of de jassen, sleutelhangers, mutsen en andere artikelen gemaakt zijn van echt of imitatiebont. Hierdoor kunnen zij onbedoeld echt bont aanschaffen dat op zeer dieronvriendelijke wijze verkregen is. Het verbod moet hier een einde aan maken.

Vierde bontvrije stad

Met het verbod volgt Amsterdam een trend. Nicole van Gemert, directeur Bont voor Dieren: 'Wij zijn heel blij dat Amsterdam deze stap richting een bontvrije stad heeft gezet. Na West Hollywood en Berkeley werd San Francisco afgelopen maand de derde bontvrije stad. Het zou geweldig zijn als Amsterdam dit doorzet en de vierde bontvrije stad ter wereld zou worden.'

Niet alleen steden doen bont in de ban. Ook steeds meer grote modehuizen gaan bontvrij. De afgelopen tijd maakten Gucci, Michael Kors, Jimmy Choo, Donna Karan, Versace en John Galliano bekend te stoppen met het gebruik van bont.