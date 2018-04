Zes aanhoudingen bij inval drugsloods Zuidlaren

Vrijdagochtend heeft de politie in een loods in Zuidlaren aan het Bolwerk een grote hoeveelheid chemicaliën aangetroffen. 'Deze chemicaliën zijn vermoedelijk gebruikt voor het produceren van synthetische drugs in de loods', zo laat de politie vrijdag weten.

6 aanhoudingen

Tijdens de actie werden zes aanhoudingen verricht. Een gespecialiseerd team van de politie, de Landelijke Faciliteit Ontmantelen (LFO), doet onderzoek naar de chemicaliën en zorgt voor de afvoer van deze gevaarlijke stoffen.

Hennepkwekerij

Agenten hadden informatie gekregen dat in het pand mogelijk een hennepkwekerij zou zitten. Reden voor nader onderzoek. Vrijdagochtend werd besloten om een inval in de loods te doen. Tijdens de actie werden zes verdachten aangetroffen. Daarnaast vonden agenten een grote hoeveelheid chemicaliën. Uiteindelijk werd ook nog een hennepkwekerij aangetroffen. Op dit moment is het nog onbekend hoeveel planten er zijn aangetroffen.

Onderzoek LFO

Omdat er sprake was van veel gevaarlijke stoffen werd direct besloten om de expertise van het LFO in te roepen. Deze specialisten controleerden, in samenwerking met het ambulancepersoneel, eerste de zes aangehouden verdachten op eventuele gezondheidsrisico’s. Ook enkele aanwezige agenten werden gecontroleerd. Op dit moment is de LFO nog druk bezig met het onderzoek. De ontmanteling zal nog uren in beslag nemen.

Situatie in Noord-Nederland

De afgelopen jaren werden in Noord-Nederland gemiddeld twee à drie synthetische drugslaboratoria opgerold. In 2017 was voor het eerst een stijging te zien. In Noord-Nederland werden in totaal zes drugslaboratoria opgerold. De drugslabs werden ontdekt in Assen, Berlikum, Zuidwolde, Haulerwijk, Herbaijum en Suwâld. In Groningen werd een opslaglocatie ontmanteld. Dit jaar werden tot nu toe drie drugslab ontdekt in Zuidlaarderveen, Nieuw Amsterdam en Oudebildtzijl.