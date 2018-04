Dure spullen en wapens in beslag genomen in Roosendaal

Een het integraal afpakteam van de politie heeft donderdagochtend vroeg in een lopend onderzoek naar witwassen een inval gedaan in een woning aan de Lariksberg in Roosendaal. Dit meldt de politie vrijdag.

Inbeslagname

Bij de inval, die rond 05.00 uur plaatsvond, zijn vier voertuigen en andere waardevolle goederen in beslag genomen met een totale taxatiewaarde van meer dan 100.000 euro.

(Vuur)wapens en drugs

Tijdens de inval stuitten de agenten ook nog op goederen die bij wet verboden zijn om te hebben. Er werden drie vuurwapens en honderden kogels aangetroffen en een hoeveelheid drugs.

Aanhouding

De bewoner van de woning is aangehouden. Hij is overgebracht naar een politiecellencomplex en wordt daar op een later tijdstip gehoord. De man is vandaag voor de rechter commissaris geleid. Deze heeft bepaald dat de man twee weken langer blijft vastzitten.