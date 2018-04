12 jaar cel voor gewelddadige woningoverval Gees

De Rechtbank Noord-Nederland heeft vrijdag straffen opgelegd in de zaak rond de gewelddadige woningoverval in Gees.

De voormalige officier van justitie heeft in deze zaak met vier verdachten doelbewust een verklaring van een getuige bij het strafdossier gevoegd, terwijl zij wist dat daarin aantoonbare onjuistheden stonden. Door het inbrengen van deze verklaring heeft één van de verdachten zeer waarschijnlijk een tijd ten onrechte in voorlopige hechtenis doorgebracht. De rechtbank verklaart de officier van justitie in deze zaak niet ontvankelijk in de vervolging.

Zeer gewelddadige ​woningoverval

Drie verdachten hebben in deze zaak op 30 juni 2016 een woningoverval gepleegd in Gees, waarbij door twee van de verdachten zeer heftig geweld is toegepast op de mannelijke bewoner, die als gevolg van dat geweld is komen te overlijden. De vrouwelijke bewoonster is door de derde verdachte gedwongen om mee te lopen om de buit te verzamelen. Zij is uiteindelijk gekneveld achtergelaten in de badkamer.

Aanzienlijke strafvermindering

De rechtbank acht, gelet op de ernst van de feiten, een gevangenisstraf van 15 jaren voor de twee geweldplegers en 7 jaren voor de verdachte die op zoek is gegaan naar de buit in beginsel op zijn plaats. Vanwege het ernstige en kwalijke handelen van de officier van justitie met betrekking tot de verklaring van de getuige past de rechtbank een aanzienlijke strafvermindering toe en legt respectievelijk gevangenisstraffen van 12 en 6 jaren aan de verdachten op.